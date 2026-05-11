Yılmaz, Yamanhaber.com.tr sitesi için yaptığı değerlendirmede Adıyaman'ın yalnızca fiziksel yapılarla değil, üretimi yöneten bilgi, teknoloji ve insan kaynağıyla ayağa kalkabileceğini ifade etti.

'Teknik eğitim memleket meselesidir'

Teknik eğitimin yıllardır yeterince önemsenmediğini belirten Yılmaz, toplumda meslek liselerine yönelik oluşan yanlış algının sanayi sektöründe ciddi nitelikli eleman sorununa yol açtığını savundu.

Yılmaz, 'Bir şehrin gerçek ekonomik gücü, sadece sahip olduğu fiziki binalar veya fabrika sahalarıyla değil, o duvarların içinde bilgiyi üretime dönüştüren akıl ve o aklı kullanan usta ellerle ölçülür. Bugün Adıyaman için kalkınmanın ve özellikle deprem sonrası şehri ayağa kaldırma sürecinin anahtarı, teknik eğitimi bir memleket meselesi olarak görüp onu en ileri teknolojik yatırımlarla desteklemekten geçmektedir' dedi.

'Kuyulu OSB büyük fırsat olabilir'

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut yapısının, açılması planlanan Kuyulu OSB ile birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşabileceğini ifade eden Yılmaz, yeni sanayi alanlarının yalnızca fabrika parselleriyle sınırlı düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

Kuyulu OSB'nin teknoloji odaklı bir vizyonla planlanmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, 'Şehrin karar alıcı aklı artık klasik belediyecilik anlayışının ötesine geçerek Kuyulu OSB'yi sıradan bir sanayi kümelenmesi değil, büyük teknoloji şirketlerini ve küresel firmaları şehre çekecek stratejik bir cazibe merkezi olarak kurgulamalıdır' diye konuştu.

'Nitelikli teknik kadro olmadan yatırım gelmez'

Yeni yatırımcıların Adıyaman'a çekilmesinde en önemli unsurun yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, teknik liseler ile sanayi arasında güçlü bağ kurulması gerektiğini kaydetti.

İş dünyası ve meslek odalarına da çağrıda bulunan Yılmaz, 'İş insanlarımız ve meslek odalarımız, 'eleman bulamıyoruz' diye şikayet etmekten öteye geçip teknik okulların müfredatından atölye donanımına kadar her aşamada elini taşın altına koymalıdır' ifadelerini kullandı.

'Sanayi ile yaşam kalitesi birlikte düşünülmeli'

Adıyaman'ın yalnızca iş gücü sağlayan bir şehir değil, aynı zamanda nitelikli insanları şehirde tutabilecek yaşam kalitesine sahip bir merkez haline gelmesi gerektiğini belirten Yılmaz, sanayi yatırımlarının sosyal yaşamla birlikte planlanmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, 'Vizyonumuz sadece bacaların tütmesi değil, o bacaların dijital dünyaya entegre olmuş, çevre dostu ve yüksek katma değerli üretim yapması olmalıdır. Daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir Adıyaman'ın inşası, sanayi bölgelerini şehrin dışına itilmiş alanlar olarak değil, şehrin ekonomik ve entelektüel motoru olarak görmekle başlar' dedi.

'Adıyaman son treni kaçırmamalı'

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin Adıyaman için tarihi bir fırsat olduğuna işaret eden Mustafa Yılmaz, şehrin bölgesel rekabette geri kalmaması gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

'Yeniden inşa sürecinde Adıyaman olarak bu sefer sanayi çarklarını çevirecek ve şehri komşu illerin arasında bırakmayacak son trendeyiz. Umarım bu tren kaçmaz.'

