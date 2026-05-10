Öğrenciler ve veliler, başvurularını 8 Mayıs 2026 ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri 'Sınav ve Nakil İşlemleri' ekranı üzerinden yapılırken, adaylar başvuru sırasında yetenek değerlendirme uygulaması için randevu da oluşturabilecek.

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8- 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yaptıkları illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek.

Sonuçlar, 29 Haziran 2026 tarihinde e-Okul üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Kaynak : PERRE