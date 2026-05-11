Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında; Milli Eğitim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi
Toplantıda, il genelindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile okulların genel durumu ele alındı. Birim yöneticileri tarafından sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Toplantının, eğitim süreçlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı