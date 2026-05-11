Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2026 yılı içerisinde uygulanacak desteklemelere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantı, Çelikhan Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya köy ve mahalle muhtarları ile çiftçilerin katıldığı belirtildi.

Toplantıda, kırsal kalkınma destekleri kapsamında uygulanacak hibe programları, başvuru şartları ve destekleme süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE