Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi doğumlu Mukaddes Aydın, kamu görevindeki kariyer sürecinin ardından katıldığı müdürlük sınavını başarıyla tamamlayarak Manisa Gümrük Müdürlüğü görevine atandı. 1979 yılında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Aligür köyünde dünyaya gelen Mukaddes Aydın (Alimoğlu), ilk ve orta öğrenimini Çelikhan'da tamamladı. Lise eğitimini Malatya'da sürdüren Aydın, 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi'nde yükseköğrenimine başladı.
Aydın, Kamu Görevine 2007 Yılında Başladı
Mukaddes Aydın, kamu görevine 2007 yılında Malatya Gümrük Müdürlüğü'nde memur olarak başladı. Görev süreci içinde çeşitli birimlerde çalışan Aydın, 2019 yılında İstanbul'da görev yaparken şeflik kadrosuna yükseldi.
2022 yılında Gaziantep'te müzecilik unvanını alan Aydın, 2026 yılında Muğla'da katıldığı müdürlük sınavını kazanmasının ardından Manisa'ya atandı.
Manisa'da Göreve Atandı
Üç çocuk annesi olan Mukaddes Aydın, Manisa Gümrük Müdürlüğü görevine atandı.
Kaynak : PERRE