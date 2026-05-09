Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ve beraberindeki heyet, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Çelikhan ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Kamu kurumları, yerel yöneticiler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

MHP Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Çitil ve ilçe teşkilatı tarafından karşılanan heyetin programında kurum ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları yer aldı. Ziyaretlerde ilçenin mevcut durumu, kamu hizmetleri ve yerel ihtiyaçlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kamu Kurumlarına Ziyaretler Gerçekleştirildi

Program kapsamında ilk olarak Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan ziyaret edildi. Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleri ele alındı.

Heyet daha sonra Çelikhan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldırım ile bir araya gelerek güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanı İshak Sayıcı’ya da ziyaret gerçekleştiren heyet, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Belediye Ve Esnaf Ziyaretleri Yapıldı

MHP heyeti, Çelikhan Belediye Başkanı Mehmet Şahin’i de ziyaret ederek ilçeye yönelik hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Programın devamında ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan İl Başkanı İsmail Gümüş ve beraberindeki heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yeşiltepe Köyü’nde Vatandaşlarla Bir Araya Gelindi

Ziyaret programı kapsamında Yeşiltepe Köyü’nde vatandaşlarla buluşan heyet, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Program sonunda MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Çelikhan’da gösterilen ilgi ve misafirperverlik için vatandaşlara teşekkür etti.