Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, otizmli 8 yaşındaki Fırat Can Temel'in kaybolması üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Malatya'dan Çelikhan'ın Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin çocukları Fırat Can Temel, evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları hemen arama çalışması başlattı. Sonuç alınamayınca Sağlık, Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler bölgede yoğun arama yaptı. Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Kotur Çayı'ndaki HES Göleti'nde arama yapılabilmesi için gölet kapakları açılarak su tahliye edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik alanda başlatılan arama çalışmalarında henüz Fırat Can Temel'e ulaşılamadı. Yetkililer, arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK -

