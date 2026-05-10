Adıyaman'da, kesici aletle kendine zarar vererek ekipleri harekete geçiren şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar içerisinde bir şahsın kendine kesici aletle zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekipleri, şahsa müdahalede bulundu. İlk sağlık muayenesi olay yerinde yapılan M.H., isimli şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.