Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasına girilirken 34. hafta maç programı açıklandı. Şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesinin de büyük heyecana sahne olacağı haftada kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Trendyol Süper Lig’de son hafta maçları 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri oynanacak. Ligde kümede kalacak son takımın belli olacağı haftada bazı karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.

Özellikle alt sıralarda yer alan takımların maçları futbolseverlerin yakın takibinde olacak. 32 puana sahip Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olurken, yine 32 puanlı Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kümede kalma mücadelesi veren 31 puanlı Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Ligin 16’ncı sırasında bulunan 29 puanlı Antalyaspor da sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Alınacak sonuçlar sonrası küme düşecek son takım netlik kazanacak.

Süper Lig’de 34. Hafta Programı

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor - Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği