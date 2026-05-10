Şenlik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın; engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamak, haklarını savunmak ve erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan önemli bir hafta olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu, Adıyaman'da Engellilik alanında çalışmalar yürüten Engelli Dernekleri, Engelli Şube Dernekleri, Üniversite Engelli Koordinatörlüğü, Engelliler alanında çalışmalar yürüten Sendikalar, Kent Konseyi Engelli Meclisi ve engelliler alanında çalışmalar yürüten temsilcilikler tarafından oluşturulmuş olup her türden engeli olan bireylerin sorunlarını çözüm aramak, haklarını korumak ve savunmak, engelli bireylere daha yaşanılabilir bir ortam sunabilmek amacıyla kurulmuştur.10-16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamak, haklarını savunmak ve toplumsal farkındalık yaratarak erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan önemli bir farkındalık sürecidir. Bu hafta, engellilik konusunda bilinç oluşturmayı, ayrımcılığı azaltmayı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak çözümler üretmeyi hedefleyebilmek açısından önemli bir haftadır.'

'Engelli Bireylerin Yaşadığı Sorunlar Bütün İnsanların Ortak Sorunu'

Şenlik, engelli bireylerin yaşadığı sorunların sadece kendisinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun kısacası bütün insanların ortak sorunu olduğunu,

'Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar sadece kendisinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun kısacası bütün insanların ortak sorunudur. Engelli insanlarımızı üretebilir, en azından kendi kendine yetebilir hale getirebilmek için toplum ve birey olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Engelli kardeşlerimiz; spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkânları sunmaktır. Bugün burada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, Adıyaman Engelli Derneklerini Kalkındırma Platformu çatısı altında birleşen tüm derneklerimiz, engelli bireylerin haklı taleplerini haykırmak ve çözüm yollarını sunmak için toplanmış bulunmaktayız.6 Şubat depremleriyle sarsılan kadim şehrimiz Adıyaman, bugün yeniden ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Ancak bu 'yeniden inşa' süreci, biz engelli bireyler için ya tam bir özgürlük ya da kalıcı bir mahkumiyet anlamına gelecektir.'

Engelsiz Bir Adıyaman İçin

Açıklamalarında engelsiz bir Adıyaman için taleplerini de dile getiren Şenlik, şehrin yeniden yapılanma sürecinde sadece binaların değil eşit yaşam hakkının da inşa edilmesini talep ettiklerini ifade etti. Şenlik taleplerini şu şekilde sıraladı:

'Şehrimiz küllerinden doğarken, sadece binaların değil, eşit yaşam hakkının da inşa edilmesini talep ediyoruz: Erişebilirlik, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılabilmelerini sağlamak; fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade etmektedir.

İlimizde Erişilebilirlik ve Yeniden İnşa: Yeni yapılan tüm konutlar, kamu binaları, alt ve üst geçitler, kaldırımlar, parklar ve yollar 'Erişilebilirlik Standartları'na tam uyumlu olmalı buna göre dizayn edilmelidir. Kaldırımlar sadece taş değil, özgürlüğe giden yol olmalı kaldırım işgallerinin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Ulaşımda Engelsiz Dönüşüm: Şehir içi toplu taşıma araçlarının tamamı tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmeli; duraklar ve sinyalizasyon sistemleri sesli ve görsel uyarıcılarla donatılmalıdır. Eğitim ve İstihdamda Eşitlik: Engelli bireylerin iş gücüne katılımı teşvik edilmeli, kamusal ve özel sektör kotaları kağıt üzerinde kalmamalıdır. Eğitimde 'kaynaştırma' değil, 'tam bütünleştirme' esas alınmalıdır. İş Kanunu'na göre 50'den fazla çalışana sahip özel sektör işletmelerinin çalışanlarının en az %3'ünün engelli birey olması gerekiyor. Kamu sektöründe ise engelli kontenjanı en az yüzde 4 olmalıdır. ADEKALP üyeleri olarak bu oranın özel sektörde yüzde 4 'e, kamu sektöründe yüzde 5'e çıkartılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu kanuna uymayanlara da caydırıcı cezaların verilmesini talep etmekteyiz. Sağlık ve Rehabilitasyon Hizmetleri: Deprem sonrası artan rehabilitasyon ihtiyacı göz önüne alınarak, Adıyaman'da tam donanımlı bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ivedilikle hizmete girilmeli bunun için yönetici ve politikacılarımızdan, ilimiz vekillerinden ihtiyaç duyulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinin ivedilikle hizmete girmesini talep ediyoruz. Sosyal Destek ve Katılım: Engelli birey sadece yardım alan değil, şehrin kültürel, sanatsal ve sportif hayatına yön veren birer özne olarak kabul edilmelidir. Engelli bireylere sunulan sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerin sayısının arttırılmasını ilgili kurumlardan gerekli hizmetin arttırılmasını talep ediyoruz.

Yetkililere ve Kamuoyuna Çağrı

Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu tarafından yapılan açıklamada, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, engelli bireylerin bir lütuf değil, anayasal haklarını talep ettiği vurgulanarak, 'Şehrin mülki amirlerine, belediyelerimize ve tüm paydaşlara sesleniyoruz; bizi planlama süreçlerinin dışında bırakmayın. Bizim hakkımızda, biz olmadan karar vermeyin' ifadelerine yer verildi.

Erişilebilirliğin bir tercih değil, temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Adıyaman'ın yalnızca sağlam bireyler için değil, herkes için yaşanabilir bir şehir haline getirilmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, 'Unutulmamalıdır ki engel, bedende değil; o bedenin önüne konulan bariyerlerdedir. Bariyerleri birlikte kaldıralım, Adıyaman'ı birlikte güzelleştirelim' denildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle toplumsal duyarlılığın artmasının temenni edildiği açıklamada, tüm bireyler engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya davet edildi. Ayrıca engelli bireylere ve fedakâr ailelerine huzurlu ve mutlu bir yaşam dileğinde bulunularak, yaşam mücadeleleriyle topluma örnek olan engelli bireylerin saygıyla selamlandığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE