Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da 'Milli Aile Haftası' kapsamında hazırladığı özel bültende Türkiye'nin aile yapısına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla her yıl mayıs ayının son haftasının 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacağı açıklandı. Kararın, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında alındığı bildirildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda, 2026-2035 döneminin de 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan edildiği belirtildi.

Hanehalkı büyüklüğü küçüldü: Şırnak ilk sırada

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında 4 kişi iken, 2025 yılında 3,08 kişiye düştü.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı Şanlıurfa ve Batman izledi. En düşük ortalama ise 2,49 kişi ile Tunceli'de görüldü.

Tek Kişilik Haneler Arttı

Yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 13,9 iken, 2025 yılında yüzde 20,5'e yükseldi.

Tek kişilik hanelerin en yüksek olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane olurken, Tunceli ve Giresun da ilk sıralarda yer aldı. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 11,5 ile Batman oldu.

Tek Çekirdek Aile Oranının En Yüksek Olduğu İl Gaziantep Oldu

Tek çekirdek ailelerden oluşan hanelerin oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken, 2025 yılında yüzde 62,7'ye geriledi.

Tek çekirdek aile oranının en yüksek olduğu il yüzde 70,5 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i Diyarbakır ve Şanlıurfa takip etti. En düşük oran ise Tunceli'de kaydedildi.

Hakkari'de Geniş Aile Oranı Dikkat Çekti

Geniş ailelerden oluşan hanelerin oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken, 2025 yılında yüzde 13,5'e düştü.

Geniş aile oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,2 ile Hakkari oldu. Batman ve Şırnak da üst sıralarda yer aldı. En düşük oran ise Eskişehir'de görüldü.

Bingöl'de Tek Ebeveynli Aile Oranı Yüksek Çıktı

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanelerin oranı 2025 yılında yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Bu alanda ilk sırada yüzde 13,8 ile Bingöl yer aldı. Elazığ ve Adana da listenin üst sıralarında bulundu. Verilere göre tek ebeveynli hanelerin büyük bölümünü anne ve çocuklardan oluşan aileler meydana getirdi.

Şanlıurfa Çocuklu Hanelerde İlk Sırada

Türkiye genelinde hanelerin yüzde 41,9'unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu açıklandı.

Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 68,2 ile Şanlıurfa olurken, en düşük oran yüzde 27,3 ile Tunceli'de görüldü.

Balıkesir'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Oranı Öne Çıktı

2025 yılı itibarıyla hanelerin yüzde 26,1'inde en az bir yaşlı fert bulunduğu belirlendi.

Tek kişilik yaşlı hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,6 ile Balıkesir oldu. Burdur ve Çorum da ilk sıralarda yer aldı. En düşük oran ise Hakkari'de kaydedildi.

Gençlerin Yüzde 70'i Ailesiyle Yaşıyor

TÜİK verilerine göre 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70'i anne ve babasıyla birlikte yaşamayı sürdürüyor.

Bu oran içinde erkeklerin payının kadınlara göre daha yüksek olduğu bildirildi.

Mardin ve Şanlıurfa Akraba Evliliğinde Üst Sıralarda

2025 yılında toplam resmi evlilikler içinde akraba evliliği oranı yüzde 3 olarak açıklandı.

Son evliliğinde akraba evliliği yapan bireylerin oranının en yüksek olduğu il yüzde 19,7 ile Mardin oldu. Şanlıurfa ve Siirt de ilk sıralarda yer aldı. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller arasında ise Edirne ve Çanakkale bulundu.

Boşanmalardan 191 Bin Çocuk Etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşandı. Bu süreçte 191 bin 371 çocuğun velayeti karara bağlandı.

Çocukların velayetinin yüzde 74,6'sının anneye, yüzde 25,4'ünün ise babaya verildiği açıklandı.

Geniş Ailelerde Yoksulluk Oranı Yükseldi

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre 2025 yılında yoksulluk oranı yüzde 20,6 oldu.

Hanehalkı tipine göre bakıldığında geniş ailelerin yüzde 27,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü. Tek kişilik hanelerde bu oran yüzde 9,8 olarak kaydedildi.

Nem, Çatı ve Yalıtım Sorunları Öne Çıktı

Araştırmada konut sorunlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre nüfusun yüzde 28,8'i sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümüş pencere gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

İzolasyon kaynaklı ısınma sorunu yaşayanların oranı yüzde 27,9 olurken, çevre ve hava kirliliğinden etkilendiğini belirtenlerin oranı yüzde 22,1 olarak açıklandı.

Kaynak : PERRE