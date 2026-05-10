Müdür Ali Tosun, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir çocuğun kalbine dokunmanın, kişiliğini şekillendirmenin ve ona güçlü bir karakter kazandırmanın öncelikle anne şefkati ve sevgisiyle mümkün olduğunu belirterek mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Eğitim camiası olarak bizler, bir çocuğun kalbine dokunmanın, ruhunu şekillendirmenin ve ona bir şahsiyet kazandırmanın öncelikle anne şefkatiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bakanlığımızın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında yer alan 'yetkin ve erdemli insan' yetiştirme hedefimiz, annelerimizin evlatlarına aşıladığı o kadim değerlerle güç bulmaktadır. Nitekim okulda verilen her bilgi, annenin evde attığı sağlam ahlak ve sevgi temeli üzerine inşa edilir. 'Köklerden Geleceğe' uzanan o büyük köprünün en güçlü taşıyıcısı annelerimizdir. Geçmişin mirasını, kültürümüzü ve mukaddes değerlerimizi yarınlara aktaracak olan nesiller, annelerimizin güvenli kollarında yetişmektedir. Onlar sadece birer ebeveyn değil; aynı zamanda vatanını ve milletini seven sağduyulu bireylerin yetiştiği o ilk ve en mübarek öğretmendir. Adıyaman olarak yaşadığımız zorlu süreçlerin ardından, şehrimizin yeniden ayağa kalkışında annelerimizin gösterdiği o muazzam direnç ve umut, bizler için en büyük güç kaynağı olmuştur. Evlatları için her türlü güçlüğe göğüs geren, acıları sabırla dindiren ve yuvalarımızı yeniden neşeyle dolduran annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin emaneti olan annelerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere, deprem sürecinde fedakârlığın destanını yazan Adıyamanlı annelerimizin, eğitim ailemizin kıymetli ferdi olan öğretmen annelerimizin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olanlara sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum.' ifadelerini kullandı.'

