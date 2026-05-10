Başkan Karakuş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

'Bir anne ve bir sağlık çalışanı olarak; başta meslektaşlarım olmak üzere, bayramda, tatilde ve her koşulda nöbet tutmak zorunda kalan, çocuklarına anneanne ve babaannelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız.

Nöbetler nedeniyle her gece çocuklarının yanında olamayan, onların büyüdüğünü kaçıran, nöbetteyken çocukları hastalandığında büyük bir tedirginlikle çalışmak zorunda kalan ve tüm yorgunluğu derinden yaşayan bir meslek grubuyuz.

Sağlık çalışanı anneler için en güzel ve en anlamlı Anneler Günü hediyesi, yaşadığımız bu zorluklara çözüm bulunması olacaktır.

Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyorum.'

Kaynak : PERRE