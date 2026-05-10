TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumdaki yeri, aile yapısındaki önemi ve fedakârlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf Babar, annelerin yalnızca evlat yetiştiren bireyler olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde önemli rol üstlendiklerini ifade etti. Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelelerde annelerin emeği, duası ve fedakârlığının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Babar, annelerin toplumun temel direği olduğunu söyledi.

“Türk Anası Milletimizin En Büyük Gücüdür”

Mesajında Türk annesinin fedakârlığına dikkat çeken Yusuf Babar, annelerin inançlı, ahlaklı ve vatan sevgisiyle yetişen nesillerin mimarı olduğunu ifade etti.

Babar, “Bir milleti ayakta tutan en büyük güç; inancına, kültürüne ve değerlerine bağlı nesiller yetiştiren anneleridir.” dedi.

Şehit Annelerine Vurgu Yapıldı

Yusuf Babar mesajında başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Babar, şehit annelerine saygı ve minnet duygularını ifade ederek hayatını kaybeden anneleri rahmetle andığını belirtti.

