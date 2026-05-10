Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Musiki Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Türkülerimiz ve Biz' Türk Halk Müziği Konseri, Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda Anadolu'nun kültürel mirasını yansıtan birbirinden değerli türküler seslendirildi. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinin yer aldığı gecede, salonu dolduran vatandaşlar zaman zaman türkülere eşlik etti.

Anadolu'nun ortak hafızasını ve kültürel zenginliğini yansıtan eserlerin seslendirildiği konserde duygu dolu anlar yaşandı. Ezgiler ve türkülerle renklenen program, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Programa katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Anadolu türkülerini vatandaşlarla buluşturan programın hazırlanmasında emeği bulunan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Musiki Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yetkililerine teşekkür ederek, kültürel etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu ifade etti.

