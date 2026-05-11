Dünyaca ünlü Rus yazar Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, Adıyaman'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, TPAO Salonu'nda sahnelendi.

Oyunun yönetmenliğini ve aynı zamanda oyunculuğunu Mehmet Atıcı üstlendi. Tek kişilik performans olarak sahnelenen oyunda yardımcı oyuncu olarak Eylem Sünger yer alırken, ses ve ışık düzeni Pınar Çelik tarafından gerçekleştirildi.

MG İnşaat'tan sanata destek

Oyunun ana sponsorluğunu MG İnşaat kurucusu, inşaat mühendisi ve iş insanı Muharrem Geçer üstlendi.

MG İnşaat Firması İşletmecisi ve İnşaat Mühendisi Muharrem Geçer, yaptığı açıklamada Adıyaman'da kültürel organizasyonların yapılmasını önemli bulduğunu ifade ederek, 'Adıyaman'da böyle kültürel anlamda organizasyonların yapılmasını ciddi anlamda olumlu buluyorum, depremden sonra bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonları desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Bize düşen neyse bundan önce de yaptık, bundan sonra da üzerimize düşenin daha fazlasını yapacağız' dedi.

'Gelecek Nesillere Değer Bırakmalıyız'

Geçer, kültürel mirasın önemine dikkat çekerek, 'Nasıl ki atalarımız kanlarıyla bize güzel bir ülke bırakmışsa biz de gelecek nesillere güzel bir vatan bırakmamız gerekiyor, kültürel anlamda. Sadece maddi değil, kültürel anlamda da gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmalıyız' ifadelerini kullandı.

'Sanat Parayla Ölçülemez'

Sanat ve kültürün önemine vurgu yapan Geçer, 'Her şeyi parayla alabilirsiniz; bir uçağı, bir arabayı alabilirsiniz ama sanatı ve kültürel faaliyetleri para ile alamazsınız. Bir değer katmanız gerekiyor' dedi.

Geçer, açıklamasının devamında, 'Kültürel ve sanatsal anlamda herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bundan sonraki organizasyonlara firma olarak destek vereceğiz. Bütün oyuncu ve katılımcılara teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

