Türk dünyasının ortak kültürel mirasını belgesel sinema aracılığıyla uluslararası alanda görünür kılmayı hedefleyen 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için başvuru süreci sürüyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen festival, bu yıl 'Köklü Kültür, Güçlü Gelecek' sloganıyla gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Türk dünyasının farklı coğrafyalarından yönetmenler, yapımcılar, akademisyenler ve sinemaseverler bir araya gelecek.

Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Menderes Demir yaptığı açıklamada, organizasyonun Türk dünyasının ortak hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu belirtti.

Menderes Demir, festivalin her geçen yıl daha geniş bir uluslararası katılımla büyüdüğünü ifade ederek, 'Türk dünyasının farklı coğrafyalarından yoğun ilgi gören festivalimiz; sinemacıları, akademisyenleri ve sanatseverleri aynı çatı altında buluşturuyor. Kültürlerin izini süren, insan hikâyelerine dokunan ve ortak değerleri yansıtan yapımlar festivalimizin odağında yer alıyor' dedi.

Festivalde belgesel filmler; uzun metraj, kısa metraj ve öğrenci kategorilerinde yarışacak. Son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 mesai bitimi olduğu bildirildi.

Başvuruların FilmFreeway platformu üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, festivalle ilgili ayrıntılı bilgilere Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Resmi Sitesi adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Değerlendirme sürecinin ardından ödül almaya hak kazanan eserler kamuoyuyla paylaşılacak. Seçilen filmler ise başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek'te izleyiciyle buluşacak.

Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA ve YTB destekleriyle; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

