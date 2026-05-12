Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Pınar Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu iş birliğiyle düzenlenen programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Türk Petrol Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan halk dansları gösterileri, bölgesel etkinlikler ve geleneksel kültürel unsurları yansıtan sahne performansları sergilendi. Programda Anadolu'nun farklı yörelerine ait kültürel değerler sahneye taşındı.

'Kültürel Değerlerle Büyümeleri Çok Önemli'

Program boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çocukların milli ve kültürel değerlerle iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın kendi kültürünü tanıyan, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor.' dedi.

Tosun, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve velilere teşekkür ederek, 'Kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan tüm öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda sahne alan öğrenciler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak : PERRE