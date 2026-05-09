Adıyamanlı Prof. Dr. (E) Albay ve Beyin Cerrahı Abdurrahman Bakır, otobiyografik eseri 'Hayat İstedi Ben Yaşadım' için düzenlenen imza gününde hemşehrileriyle bir araya geldi. Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Adil Yaşar Kitap Kırtasiye'de gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı.

'Adıyaman Sokakları Benim İçin Bir Staj Alanıydı'

Adıyaman'da büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, yaşam hikayesini samimi bir dille anlattığını söyleyerek, 'Adıyamanlıyım, Adıyaman'ın sokaklarında büyüdüm. Adıyaman sokakları benim için devasa bir staj alanıydı. Burada yetiştik, ortaokuldan sonra Ankara'da askeri okula gittik. 2025 yılında askerlik görevimden emekli oldum. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde beyin cerrahisi öğretim üyesi olarak görev yapıyorum' dedi.

'Bu Kitabı Gençlere Motivasyon Olması İçin Yazdım'

Kitabında çocukluk yıllarından eğitim hayatına kadar yaşadığı süreci kaleme aldığını ifade eden Bakır, kitabın özellikle gençlere hitap ettiğini belirterek, 'Kitabımda yetiştiğim günleri, okuduğum okulları ve sokakta geçen yıllarımı samimi bir şekilde anlattım. Bu kitabı özellikle öğrencilere ve gençlere motivasyon etkisi oluşturması amacıyla yazdım. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin okumasını özellikle tavsiye ediyorum. İlgi umduğumdan daha yoğun geçiyor' ifadelerini kullandı.

'Gençler İçin Önemli Bir Rol Model'

Eğitimci-yazar Turan Koç ise Adıyaman'da düzenlenen kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti. Koç, 'Deprem sonrası Adıyaman'da bu tür kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gerçekten takdire şayan bir davranış. Özellikle Mehmet Adil Yaşar'ın katkılarıyla son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Gençlerin kitap okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitapta, Adıyaman'da yoksulluğun dibinden başlayıp zirveye çıkmayı başaran bir rol modelin yaşamı anlatılıyor' diye konuştu.

Koç, '1960'lı yılların zorlu şartlarında mücadele edip albaylığa kadar yükselen ve dünya çapında tanınan bir beyin cerrahı olan Abdurrahman Bakır'ı takdir ediyorum. Bu eser tüm Adıyamanlı gençler için örnek niteliği taşıyor' dedi.

'Ben Okuduğumu Beynime İşlerim'

Etkinliğe katılan Hasan Sert ise kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, 'Kitabımı aldım, mutluyum. Kitap okumayı severim. Evet, ben yaşlı ve köylü görünüyorum ama okumayı ve yazmayı çok severim, ilgilenirim. Ben okuduğumu anlarım. Bazıları okur ama anlamaz. Ben okuduğumu beynimde işlerim, adeta mermer yazı gibi aklıma kazırım' ifadelerini kullandı.

'Eve Gider Gitmez Okuyacağım'

Muhammed Eren Polat da Prof. Dr. Bakır'ın geçmişte yayımlanan eserlerini takip ettiğini belirterek, 'Hocamızın daha önce çıkan kitaplarının çok beğenildiğini gördük. Geçmişini inceledim, yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı bir kariyeri var. Bizim topraklarımızda yetişmiş bir büyüğümüz olarak kitabını okumak istedik' dedi.

Polat, 'Belki kendimize bir şeyler katarız diye düşünüyorum. Eve gider gitmez okuyacağım. Herkese tavsiye ederim. Kitap abartılı bir hikaye değil, kendi yaşamını ve geçmişini anlatıyor. Özellikle gençler için örnek alınacak bir eser olduğunu düşünüyorum' şeklinde konuştu.

