Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı tiyatro oyunu, bu akşam TPAO Salonu'nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Rus edebiyatının önemli isimlerinden Nikolay Gogol'un kaleme aldığı eser, bireyin gerçek ile hayal arasında yaşadığı zihinsel çözülmeyi sahneye taşıyacak.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen, aynı zamanda oyuncu ve eğitimci olan Mehmet Atıcı, tek kişilik performansıyla sahne alacak. Yardımcı oyuncu olarak Eylem Sünger'in yer aldığı oyunda, ses ve ışık düzeni ise Pınar Çelik tarafından yürütülecek.

Alışılagelmişin dışında bir uyarlama hazırladıklarını belirten Mehmet Atıcı, tiyatroseverleri oyuna davet etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen tiyatro oyununun organizasyonunda Gölge Sanat Akademisi yer alırken, etkinliğe çeşitli kurum ve işletmeler de destek verdi.

'MG İnşaat'tan Sanata Destek'

Oyunun ana sponsorluğunu MG İnşaat kurucusu, inşaat mühendisi ve iş insanı Muharrem Geçer üstlendi. Geçer, sanata verilen desteğin önemine dikkat çekerek, kültür ve edebiyata yapılan her yatırımın memlekete hizmet olduğunu ifade etti.

Gençlerin sanatın tüm dallarına ilgi duymasını önemsediklerini belirten Geçer, sanatın yanında durmanın ve sanatçıyı desteklemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Öte yandan oyun için bilet satışlarının Anka Kültür Cafe, Hoca Nasreddin Lokantası Altınşehir Şubesi, Gölge Sanat Akademisi ve Biletinial üzerinden sürdüğü bildirildi. Toplu bilet ve gişe işlemleri için ise 0537 349 31 50 numaralı iletişim hattının kullanılabileceği belirtildi.

