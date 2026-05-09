TEMA Vakfı öncülüğünde çevre bilinci ve doğa sevgisini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Adıyaman Üniversitesi TEMA İl Temsilcisi ve Genç TEMA Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Çelik öncülüğünde, Genç TEMA Başkanı Gizem Nur Kaplan ve topluluk üyeleri tarafından '#dahayanmadan' projesi kapsamında orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yürüyüşte, orman yangınlarının doğaya, canlı yaşamına ve insan hayatına verdiği zararlar konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, katılımcılar taşıdıkları pankart ve sloganlarla özellikle yaz aylarında artış gösteren yangın riskine karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği mesajını verdi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Genç TEMA Başkanı Gizem Nur Kaplan, çevre ve doğa bilincini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Kaplan, 'Doğamızı korumak hepimizin ortak görevidir. Bu bilinçle hareket ederek toplumda çevre duyarlılığını artıracak daha birçok etkinlik gerçekleştireceğiz' dedi.

Genç TEMA Topluluğu tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

