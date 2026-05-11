Nemrut Dağı'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla farklı ülkelerden ressamlar tarafından hazırlanan eserler, çeşitli ülkelerde sergilenmeye devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Kommagene eserleri, Rusya, Sibirya, Tataristan, Kazakistan, Çin ve Litvanya'dan gelen ressamlar tarafından resmedildi. Hazırlanan eserlerin Türkiye ile farklı ülkelerde açılan sergilerde sanatseverlerle buluşturulduğu belirtildi.

Organizatör Aygül Okutan, yaptığı açıklamada, Kommagene Uygarlığı'nın Mezopotamya'da barış içinde yaşamın simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Okutan, 'Kommagene Uygarlığı, sanatsal yapıları ve eserlerinin yanı sıra savaşsız bir yaşamın mümkün olduğunu gösteren önemli bir medeniyettir. Kommagene'yi ve özellikle Nemrut Dağı'nı uluslararası sergilerle tanıtmaya devam edeceğiz. Sergilerin açıldığı ülkelerde yaşayan insanların Mezopotamya, Kommagene ve Nemrut Dağı'na ilgi göstermesini bekliyoruz' dedi.

