Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Gölbaşı Şefliği personelleri tarafından doğa bilincinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Mayıs ayı içerisinde yürütülen program kapsamında Balkar Beldesi İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu, Çatalağaç Köyü İlköğretim Okulu ve Gedikli Köyü İlköğretim Okulu ziyaret edildi.

Üç Okulda Eğitim Verildi

Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere doğa sevgisi, çevre bilinci ve biyolojik çeşitlilik konularında bilgilendirme yapıldı.

122 Öğrenci Katıldı

DKMP Gölbaşı Şefliği personellerince verilen eğitimlerden toplam 122 öğrencinin faydalandığı bildirildi. Yetkililer, doğa bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

