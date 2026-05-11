'Toplumun bütün kesimleri eğitimde problem olduğunu düşünüyor'

Coşkun, eğitim sistemine yönelik memnuniyetsizliğin toplumun tüm katmanlarında ortak görüş haline geldiğini belirterek, mevcut yapının çocukların gelişim süreçlerine yeterince katkı sunamadığını savundu.

Çocukların özellikle teorik ve ezbere dayalı yoğun ders programlarına maruz kaldığını ifade eden Coşkun, gelişim çağındaki bireylerin yaşamlarının büyük bölümünü okul ve benzeri eğitim süreçleri içerisinde geçirdiğini belirtti.

Coşkun, 'Çocuklar gündelik yaşamda vakitlerinin çok fazla bir bölümünü bu uygulamanın işgali altında geçiriyor. Gelişim çağlarında böylesi bir uygulamaya maruz kalmaları pedagojik olarak doğru değildir' dedi.

'Duyusal ve kültürel gelişim yetersiz kalıyor'

Mevcut eğitim sisteminin çocukların duyusal gelişim alanında da eksik kaldığını savunan Coşkun, eğitim programlarının toplumsal değerleri yeterince kapsayamadığını ifade etti.

Çocukların aidiyet duygusundan uzaklaştığını ileri süren Coşkun, 'Eğitimimiz insani, inançsal ve kültürel değerleri kapsayamamakta ve bütünleştirememektedir. Çocuklarımız gelişim çağlarında bütün aidiyetlerin uzağında, yabancı bir karakter sahibi olmaktadırlar' değerlendirmesinde bulundu.

'Motor becerileri geliştiren eğitim eksik'

Coşkun, devinimsel gelişim açısından da mevcut eğitim modelinin yetersiz olduğunu belirterek, çocukların fiziksel ve motor becerilerini geliştirecek derslerin sınırlı kaldığını ifade etti.

Çocukların yaşamsal becerilerden uzak yetiştirildiğini savunan Coşkun, eğitim süreçlerinde uygulamalı ve fiziksel gelişimi destekleyen programların artırılması gerektiğini kaydetti.

'Sorunun tek sorumlusu okullar değil'

Eğitimde yaşanan sorunların yalnızca okullar ve eğitim programlarıyla açıklanamayacağını dile getiren Coşkun, ailelerin de çocuk gelişimi konusunda önemli sorumluluk taşıdığını söyledi.

Özellikle duyusal ve devinimsel gelişim alanlarında ebeveynlerin rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Coşkun, ailelerin çocuk gelişimi konusunda kendilerini tek belirleyici olarak görmesinin yanlış sonuçlara yol açabildiğini ifade etti.

'Öğrenci, öğretmen ve veli memnun değil'

Eğitimin temel bileşenleri olan öğrenci, öğretmen ve veliler arasında genel bir memnuniyetsizlik bulunduğunu belirten Coşkun, bunun temelinde eğitim ihtiyaçlarının doğru analiz edilmemesinin yattığını savundu.

Coşkun, eğitim süreçlerinde hedeflerin, ölçme-değerlendirme sistemlerinin ve okul altyapılarının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanamadığını ileri sürdü.

'Teknik altyapı ve eğitim modeli yeniden kurulmalı'

Eğitimde çözümün bilimsel bir yaklaşımla mümkün olacağını belirten Coşkun, yeni eğitim modelinin 'bilgi, niyet, ihtiyaç ve çağın gereklilikleri' temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmenler, rehberlik servisleri, eğitim yöneticileri, akademisyenler, ölçme değerlendirme birimleri ve eğitim sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Coşkun, eğitim reformlarının toplumsal uzlaşıyla hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

'Toplumun değerleriyle uyumlu bir model kurulmalı'

Yeni eğitim modelinin toplumun kültürel ve sosyal yapısıyla uyumlu olması gerektiğini savunan Coşkun, eğitim politikalarının toplumsal aidiyetleri güçlendirecek şekilde planlanması gerektiğini kaydetti.

Coşkun, 'Toplumun DNA'sına, özüne ve sosyal-inançsal kodlarına pozitif değer katacak bir yapı kurulmalıdır' dedi.

'Eğitim ekmek ve sudan daha önemlidir'

Türkiye'de yaşanan bazı toplumsal olayların eğitim sistemindeki sorunların daha görünür hale gelmesine neden olduğunu ifade eden Coşkun, eğitimin toplum için hayati önemde olduğunu belirtti.

Coşkun, 'Toplumun tamamında eğitimin ekmekten, sudan daha önemli olduğunun bilinmesi gerekir' ifadelerini kullandı.

'Evrenin mimarı öğretmenlerdir'

Değerlendirmesinin sonunda toplumsal birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Eğitimci Ercan Coşkun, 'Gelin tanışık olalım, işi kolay kılalım, evlatlarımıza ve yaşamımıza sahip çıkalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz' dedi.

Coşkun ayrıca, son dönemde yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı mesajı paylaşarak, 'Evrenin mimarı öğretmenlerdir' ifadelerini kullandı.

