Adıyaman Belediyesi ile hayırsever iş insanı Abdulgani Binici'nin iş birliğiyle yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu düzenlenen törenle hizmete açılırken, park bünyesinde yer alan Sevgi Kütüphanesi'ne de Beşiktaş'tan anlamlı kitap desteği geldi.

Adıyaman Kent Konseyi'nin organizasyonuyla yürütülen çalışma kapsamında, Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Hasan Çelik ile Beşiktaş Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ali İlhan Gülek'in katkılarıyla hazırlanan kitap bağışları Adıyaman'a ulaştırıldı. Kütüphaneye kazandırılan eserlerin raflardaki yerini aldığı bildirildi.

'Şehrimizin Kültürel Dokusuna Değer Katacak'

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, yapılan bağışın kentin kültürel yaşamına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Altunbaş, 'Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımız ve kütüphanemiz, bu tür kıymetli desteklerle şehrimizin kültürel dokusuna değer katacaktır. Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Hasan Çelik'e ve Beşiktaş Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Ali İlhan Gülek'e şahsım ve şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

'Her Eser Geleceğe Bırakılan Bir Miras'

Adıyaman Kent Konseyi Genel Sekreteri Cihat Arutay ise kütüphaneye kazandırılan kitapların gençler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, 'Kütüphanemize kazandırılan her bir eser, Adıyaman'ın entelektüel geleceğine bırakılmış bir mirastır. Şehirler arası kurduğumuz bu gönül köprüsüyle, Sevgi Kütüphanesi'ni gençlerimizin fikir ürettiği bir bilgi yuvası haline getirmekte kararlıyız. Kültürel paylaşımı şehrimizin her noktasına yaymaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kadınlar Meclisi'nden Vurgu

Adıyaman Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Songül Yorulmaz da kütüphanelerin toplumların geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Yorulmaz, 'Bir kütüphane, bir şehrin hafızası ve geleceğidir. Kadınlar Meclisi olarak, özellikle anne ve çocukların bu kütüphaneden en verimli şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz. Bu anlamlı bağış, eğitim hayatına ve kültürel gelişime güçlü bir dokunuş olmuştur' diye konuştu.

Yeni Kültür Durağı Olacak

Sırrı Süreyya Önder Parkı içerisinde yer alan Sevgi Kütüphanesi'nin, modern yapısı ve zenginleşen içerikleriyle Adıyamanlı kitapseverlerin uğrak noktası olmaya aday olduğu belirtildi.

Kent Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalarla büyüyen projenin, Adıyaman'ın sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir merkez haline gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE