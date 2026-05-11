Adıyaman'da 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında gönüllü gençler ve vatandaşlarla birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Eğriçay Atletizm Pistinde gerçekleştirilen anlamlı yürüyüşte, Sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilirken, vatandaşlarla birlikte sağlıklı yaşam için adımlar atıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada:

' Unutmayalım; sağlıklı bir gelecek, atılan küçük adımlarla başlar. Hareket eden birey, güçlü toplum demektir! Çünkü hareket varsa hayat var, sağlık var, gelecek var!'

Kaynak : PERRE