Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak kent merkezinde inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarında incelemelerde bulundu.

İncelemelere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Aksoy ve teknik ekip de eşlik etti. Tamamlanan tesisleri yerinde inceleyen Prof. Dr. Mehmet Şirik, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni sağlık tesislerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Her vatandaşımız en iyi sağlık hizmetini hak ediyor. Her yeni bina, halkımıza daha güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için atılmış bir adımdır' ifadelerini kullandı.

Depremlerin sağlık altyapısını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, '6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan büyük yıkım, sadece binaları değil, sağlık altyapımızı da derinden etkiledi. Ancak biz, bu süreçte halkımızın yanında olmayı ve sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmeyi görev bildik' dedi.

Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Bu merkezler, vatandaşlarımızın daha güvenli, daha modern ve daha erişilebilir koşullarda sağlık hizmeti almasını sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.



Adıyaman'ın sağlık alanında gelişimine de değinen Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Adıyaman'ı sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yatırımlarımızla birlikte sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, gelecek nesillere de güçlü bir sağlık altyapısı bırakacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, teknik kadromuza ve projeyi hayata geçiren firmalara teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE