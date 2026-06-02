Vali Abdullah Küçük, Adıyaman merkezde bulunan Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çarşıdaki iş yerlerini gezen Küçük, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Çarşıdaki iş yerlerini ziyaret eden Küçük, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnafın yaşadığı sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi alan Küçük, devletin her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduğunu ifade etti.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Küçük, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için sahadaki ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

