Adıyaman İl Özel İdaresi, köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kurumun kendi üretim tesislerinde imal edilen parke taşları, kırsal mahallelerdeki yol ve sokak düzenlemelerinde kullanılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Davuthan Köyü'nde gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Köy yolları modern görünüme kavuştu

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, üretilen parke taşlarıyla hem tasarruf sağlandığı hem de köylerin yaşam kalitesinin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte köy içindeki sokaklar daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşurken, özellikle yağışlı havalarda yaşanan çamur sorununun da büyük ölçüde ortadan kalktığı kaydedildi.

Vatandaşlardan teşekkür

Köy sakinleri, yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek, 'Devletimizden Allah razı olsun. Bu imkânlar olmasaydı köyümüzde böyle bir çalışmayı gerçekleştirmemiz kolay olmazdı. Sokaklarımız düzenlendi, köyümüz daha temiz ve güzel bir görünüme kavuştu' ifadelerini kullandı.

Muhtar Çalı: 'Sokaklarımız Çamurdan Kurtuldu'

Davuthan Köyü Muhtarı Abuzer Çalı da geçmişte köy sokaklarında özellikle kış aylarında çamur nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, 'Köyümüzdeki sokakların büyük bölümü eskiden çamurluydu. Yapılan parke taşı çalışmasıyla sokaklarımız tertemiz ve kullanışlı hale geldi. Bu hizmetten dolayı Sayın Valimize ve Adıyaman İl Özel İdaresi'nde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum' dedi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımların planlanan program çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE