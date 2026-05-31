Yedioluk Köyü'nde yapılan programa katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Aziz Dede'nin bıraktığı manevi mirasın sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularını yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Ağuiçen Ocağı pirlerinden Ap Aziz Dede, vefatının 60'ıncı yıl dönümünde Adıyaman'ın Yedioluk Köyü'nde (Şahmir) düzenlenen programla anıldı. Dede Aziz Türbesi Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında dualar edildi, deyişler seslendirildi, semah dönüldü ve katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Vali Küçük'ten Manevi Miras Vurgusu

Anma programında konuşan Vali Küçük, Ap Aziz Dede'yi Hakk'a yürüyüşünün 60. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Adıyaman'ın yalnızca tarihiyle değil, yetiştirdiği manevi şahsiyetlerle de önemli bir şehir olduğunu ifade eden Küçük, 'Adıyaman, farklılıkları zenginlik olarak gören, sevgi ve kardeşlik kültürünü yaşatan köklü bir medeniyetin temsilcisidir' dedi.

'Bu Toprakların Mayasında İnsan Sevgisi Var'

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Vali Küçük, bu toprakların özünde muhabbet, dayanışma ve insan sevgisinin bulunduğunu kaydetti.

Aziz Dede gibi gönül erlerinin sevgi ve kardeşlik anlayışını kuşaktan kuşağa taşıdığını dile getiren Vali Küçük, 'Aziz Dede gibi gönül erleri bu manevi mirasın en kıymetli temsilcileri olmuş, sevgiyi, kardeşliği ve birlikte yaşama kültürünü gönülden gönüle taşıyarak toplumumuza rehberlik etmişlerdir' ifadelerini kullandı.

Vali Küçük'ten Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının yaşatılmasının önemine vurgu yapan Vali Küçük, 'Sevgiye, kardeşliğe ve dayanışmaya sahip çıktığımız sürece Aziz Dede'nin bıraktığı gönül mirası da yaşamaya devam edecektir' dedi.

Vali Küçük konuşmasının sonunda, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, birlik ve kardeşlik duygularının güçlenerek sürmesi temennisinde bulundu.

