Adıyaman Belediyesi, kent içi toplu taşımada modernleşme çalışmaları kapsamında önemli bir uygulamayı devreye alıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran itibarıyla belediye otobüsleri ile kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren tüm özel halk otobüslerinde nakit ödeme sisteminin kaldırılacağı bildirildi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın toplu taşıma hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Dijital Ödeme Dönemi Başlıyor

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar toplu taşıma ücretlerini Yaman Kart, tek binişlik kart, abonman kartı ve temassız özellikli banka veya kredi kartlarıyla ödeyebilecek.

Açıklamada, uygulamanın duraklarda yaşanan bekleme sürelerini azaltacağı, nakit para kullanımından kaynaklanan sorunları ortadan kaldıracağı ve ulaşım hizmetlerinde verimliliği artıracağı kaydedildi.

Daha Hızlı ve Güvenli Ulaşım Hedefleniyor

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, dijital dönüşüm süreciyle birlikte toplu taşımada güvenlik ve hijyen standartlarının da yükseltileceğini belirtti.

Açıklamada, nakit ödeme sisteminin kaldırılmasıyla birlikte yolcu ve şoför arasındaki para alışverişinin sona ereceği, böylece seyahat sürecinin daha güvenli ve pratik hale geleceği ifade edildi.

Yaman Kart Dolum Noktaları Artırıldı

Vatandaşların kart dolum işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi amacıyla Yaman Kart yükleme noktalarının genişletildiği bildirildi.

Bu kapsamda kent genelinde hizmet veren Halk Ekmek büfelerinde de Yaman Kart dolum hizmeti sunulacağı belirtildi.

Vatandaşlara Uyarı

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Tüm yolcuların Yaman Kart'larını temin etmeleri, mevcut kartlarını ise kullanıma hazır hale getirmeleri gerektiği önemle hatırlatıldı.

1 Haziran'da başlayacak uygulamayla birlikte Adıyaman'da toplu taşımada nakit ödeme dönemi tamamen sona erecek.

