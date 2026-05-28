Adıyaman’da 5 katlı bir binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden düşen 57 yaşındaki kişi ağır yaralandı. Mara Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen bilgiye göre, Mara Mahallesi 1308 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Murat G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Murat G.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.