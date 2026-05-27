Adıyaman'da yıllardır kasaplık yapan Ayşe Kasap, kurban bayramında yoğun çalıştıklarını kilosu 30 TL'den kıyma çektiklerini vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da vatandaşlar kurban bayramı koşuşturmacasını sürdürürken, kasaplarda yoğunluk yaşanıyor. Adıyaman'da yıllardır kasaplık yapan Ayşe Kasap, Kurban Bayramı süresince yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi. Kıyma çekim ücretinin, kilogram başına 30 TL kuşbaşı doğrama ücretinin kilogram fiyatının 40 TL olduğunu ifade eden Kasap, bayram boyunca vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kasap, açıklamasında şunları söyledi:

'Kurban bayramının ilk günü olması dolayısıyla yoğunluk var malumunuz. Çiftlikte kurbanlar kesildi. Şimdi de geldik vatandaşın etlerini kesiyoruz. Kesilen etleri burada doğruyor kuşbaşılık yapıp ya da kıyma olarak vatandaşa hazır hale getiriyoruz. Kıymayı kilosu 30 TL'den çekiyoruz. Kuşbaşı da kilosu 40 TL'den, Kemikleri de kilosu 40 TL'den doğruyoruz. Biz bayramın üçüncü günü veya dördüncü gününe kadar açığız. Eğer bize burada kalmamıza müsaade ederlerse dördüncü gününe kadar açık olmayı planlıyoruz. Buradan sizlerin vasıtasıyla herkesin bayramını kutlarım.'

