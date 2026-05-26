Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin depremzede yakınları, Kurban Bayramı Arefe gününde deprem şehitliğine akın etti.

Adıyaman'da Kurban Bayramı Arefe gününde vatandaşlar mezarlık ziyaretinde bulundu. 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden depremzedelerin yakınları mezarlığı ziyaret etti. Ellerinde Kur'an-ı Kerim ile dualar eden depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Mezar taşlarına sarılan depremzedeler gözyaşı döktü. Depremde hayatını kaybeden kişilerin mezarlarına bırakılan kişisel eşyalarının yanı sıra mezar taşlarındaki yazılar da görenleri duygulandırdı.

Vali Abdullah Küçük ve protokolden İl Jandarma Komutanlığı'na bayram ziyareti
Vatandaşlar, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa geldiklerini, hala aynı hüzün ve acının hakim olduğunu belirterek, böyle afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA