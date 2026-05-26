Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kurban Bayramı dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il protokolü de katıldı.

JANDARMA PERSONELİNİN BAYRAMI KUTLANDI

Gerçekleştirilen ziyarette, görev başındaki jandarma personeliyle bayramlaşan protokol üyeleri, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Valiliğin paylaşımında, jandarma teşkilatının ülkenin dört bir yanında gece gündüz fedakârca görev yaptığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 'Aziz vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma personelimizin ve kıymetli ailelerinin bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamasında güvenlik güçlerine yönelik iyi dilekler de paylaşılırken, 'Rabbim ayağınıza taş değdirmesin' denildi.

Ziyaretin bayramlaşma programı kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak : PERRE