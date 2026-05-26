Molikan Aşireti mensupları, Adıyaman'da düzenlenen dayanışma pikniğinde bir araya geldi. Adıyaman merkez ve ilçelerinin yanı sıra Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri, Kırşehir, Ankara'nın Haymana, Bala ve Şereflikoçhisar ilçeleri ile Malatya ve Şanlıurfa'dan gelen vatandaşların katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı buluşmada, ortak kültür, toplumsal hafıza ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Farklı şehirlerde yaşayan Molikanlıların aynı çatı altında buluşmasının, geçmişten gelen bağların gücünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

'Bu Buluşma Birlik ve Beraberliğin Güçlü Göstergesi Oldu'

Etkinlik kapsamında yapılan açıklamada, 'Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı bu büyük buluşma; yalnızca bir piknik değil, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğe sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesi olmuştur' denildi.

Açıklamada, aynı kültürü ve dayanışma ruhunu paylaşan insanların bu organizasyon sayesinde birbirine daha güçlü kenetlendiği vurgulanarak, 'Farklı şehirlerde yaşayan Molikanlıların aynı çatı altında buluşması; geçmişten gelen bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur' ifadelerine yer verildi.

'En Büyük İhtiyaç Dayanışmayı Büyüten Anlayıştır'

Dayanışma pikniğinde genç kuşaklarla birlik ruhunun korunması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi yönünde ortak irade ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, 'Bugün en büyük ihtiyaç; birbirine sırtını dönen değil omuz omuza duran, ayrışan değil birleşen, dayanışmayı büyüten bir toplumsal anlayıştır' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, 'Bizler inanıyoruz ki; birlikten doğan güç, geleceğin en büyük teminatıdır. Dayanışma büyüdükçe umut büyüyecek, birlik güçlendikçe ortak geleceğimiz daha sağlam kurulacaktır' denildi.

Program sonunda organizasyona katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür edilerek birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE