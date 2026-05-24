Adıyaman'da çiftçilere yönelik destek projeleri kapsamında 27 bin 916 adet zeytin fidanı ile bin 500 adet arılı kovan dağıtıldı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Adıyaman'da zeytin üretiminin yaygınlaştırılması' ve 'Adıyaman ili arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi' projeleri kapsamında düzenlenen programda üreticilere zeytin fidanı ve arılı kovan teslim edildi.

Programa katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır üreticilerle bir araya gelerek dağıtılan desteklerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Tarım ve hayvancılığın güçlenmesi adına üreticilere verilen desteklerin kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu belirten Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade etti.

Küçük, 'Alın teriyle üretim yapan çiftçimizin ve yetiştiricimizin her zaman yanındayız. Tarımın gelişmesine katkı sağlayacak bu desteklerin hem üreticilerimize hem de il ekonomisine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz' dedi.

Projeler kapsamında dağıtılan zeytin fidanlarıyla kentte zeytin üretiminin yaygınlaştırılması, arılı kovan desteğiyle ise arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.