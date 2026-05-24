Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yerel esnaftan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Duranay, özellikle deprem sonrası zor günler geçiren küçük esnafın desteklenmesinin hem şehir ekonomisi hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Duranay, esnafın toplumun her döneminde vatandaşın yanında olduğunu belirterek, 'Esnaf; acımızı paylaşan, sevincimize ortak olan, zor zamanlarımızda yanımızda duran en yakın dostumuzdur. Mahallemizin, sokağımızın, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahiptir' ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından birçok esnafın iş yerini kaybettiğini, ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını ve halen toparlanma mücadelesi verdiğini dile getiren Duranay, artan maliyetler, kira giderleri ve ekonomik dalgalanmaların küçük işletmeleri zorladığını kaydetti.

Kurban Bayramı alışverişlerinin yerel işletmelerden yapılmasının büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Duranay, 'Kendi esnafımıza sahip çıkalım. Yerel esnaftan yapılan her alışveriş; şehrimizin ekonomisine, istihdamına ve yeniden ayağa kalkmasına katkıdır. Alışverişlerimizi mahallemizdeki, çarşımızdaki, pazarımızdaki esnaftan yaparak hem bayram bereketini büyütelim hem de dayanışma ruhunu güçlendirelim' dedi.

Esnafın ayakta kalmasının şehir ekonomisinin canlı kalması anlamına geldiğini belirten Duranay, vatandaşların göstereceği desteğin ekonomik hareketliliğe de katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı özel günler olduğuna vurgu yapan Duranay, 'Birlik ve dayanışma içinde hareket ederek hem esnafımızın yüzünü güldürelim hem de şehrimizin yeniden güçlenmesine katkı sunalım. Tüm vatandaşlarımızı Kurban Bayramı alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmeye davet ediyoruz' diye konuştu.