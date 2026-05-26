Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Dişkaya, bayramların toplumda birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan önemli günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın manevi ikliminin insanların birbirine daha fazla yakınlaşmasına vesile olduğunu ifade eden Dişkaya, bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların pekiştiği ve yardımlaşmanın öne çıktığı özel zamanlar olduğunu söyledi.

Zeki Dişkaya, yayımladığı mesajında Yüce Allah’ın rahmet ve bereketiyle dolu Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, vatandaşların bayramı sevdikleriyle birlikte geçirmelerini diledi.

Dişkaya, başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak bayramın kardeşlik, dayanışma ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

