MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Bayramların toplumsal kaynaşmanın güçlendiği, yardımlaşma ve paylaşma duygularının daha yoğun yaşandığı özel günler olduğunu belirten Gümüş, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kurban Bayramı'nın sadece dini bir vecibenin yerine getirildiği günler olmadığını ifade eden Gümüş, aynı zamanda milletçe kenetlenmenin, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin önemli bir vesilesi olduğunu söyledi.

Açıklamasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Gümüş, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birleştiği ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı müstesna günler olduğunu kaydetti.

Adıyaman halkının dayanışma ruhuyla hareket ettiğini belirten Gümüş, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların unutulmaması gerektiğini ifade ederek bayramın toplumsal birlikteliği daha da güçlendirmesini temenni etti.

Mesajının sonunda şehit ailelerini, gazileri ve depremden etkilenen vatandaşları da anan Gümüş, aziz şehitleri rahmetle andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek başta Adıyamanlılar olmak üzere milletin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

