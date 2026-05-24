Kurban Bayramı öncesi yollara çıkan milyonlarca sürücü için Emniyet Genel Müdürlüğü denetimleri sıkılaştırdı. Özellikle yaşanan yoğunluklarda aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçmek isteyen ekipler, otoyollarda radar ve hız koridoru uygulamalarını artırdı. Yeni düzenlemeyle hız sınırını ciddi oranda aşanlara 30 bin liraya kadar ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men yaptırımları uygulanabilecek.

Cezalar Cep Yakıyor!

Geçtiğimiz mart ayında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle trafikte saldırgan ve kurallara uymayan sürücülere rekor cezalar getirildi. Makas atan, yolu kasıtlı olarak kapatan, plakasını gizleyen, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı hız yapan veya alkollü araç süren sürücülere yalnızca yüksek para cezaları değil; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar da uygulanacak.

