Yapılan toplantıda, cemiyetin yeni dönemde daha aktif saha çalışmaları yürütmesi, basın mensuplarının sorunlarının çözümü ve Adıyaman basınının güçlendirilmesi adına önemli kararlar alındı.

Gerçekleştirilen görev dağılımında AGC Başkanlığı görevine Zeki Dişkaya seçilirken, yönetim kurulunda farklı medya alanlarından temsilciler görev aldı.



Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Zeki Dişkaya – Başkan

Yusuf Dündar – Başkan Vekili

Mahmut Hallaç – Başkan Yardımcısı (TV Yayın Kurumları)

Tarık Önder – Başkan Yardımcısı (Gazete)

Hasan Kaya – Başkan Yardımcısı (Gazete)

Hakan Çalışkan – Başkan Yardımcısı (Radyolar)

Metin Harıkçı – Başkan Yardımcısı

Necmettin Gündüz – Sayman

Muhammed Ünsal Sönmüş – Sayman Yardımcısı

Mustafa Alkuş – Genel Sekreter

Yunus Yaşar – Genel Sekreter Yardımcısı / İnternet Mecrası Sorumlusu

Gaffar Çur – Genel Sekreter Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ramazan Yavuz, İsmail Kaya, Tekin Binzet, Ahmet Çelik, Burak Cansel Çolak, Zekiye Kılınç, Emin Tezerdi, Ramazan Alagöz, Fatih Erdoğan, Fikret Akgün, Yaşar Aslan, Mehmet Altunpak, Hidayet Uğur, Deniz Çolak, Ali Osman Gündüz, Nazif Çelik, Ali Rıza Çalış, Ramazan Kaya, Mehmet Ünal Sönmüş, Hüseyin Kaya, Orhan Önder, Sadık Hallaç, Ferda Karababa, Ali Cemal Arslan, Osman Doğan, Atakan Yılmaz, Ali Rıza Bilgiler ve Erdal Yılmaz’dan oluştu.

Denetim Kurulu Üyeleri

Zeynal Aksoy, Süleyman Dişkaya, M. Ziya Alkuş, Abuzer Ateş, Yakup Altunpak ve Sonay Vural denetim kurulunda görev aldı.

Yeni yönetim adına yapılan açıklamada, Adıyaman’da basın camiasının birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceği belirtilerek, yerel gazeteciliğin güçlenmesi için ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tarafsız, ilkeli ve kamu yararını gözeten gazetecilik anlayışının ön planda tutulacağı vurgulandı.

Adıyamanlılar Net