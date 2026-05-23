By Protokol Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Gümüş Kariyer Ödülleri, iş, siyaset, cemiyet ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sektöründe fark yaratan ve başarılarıyla öne çıkan isimlerin ödüllendirildiği gecede, "Yılın Bürokratı" ödülü sahibini buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, kamu bürokrasisindeki başarılı çalışmaları ve vizyoner projeleriyle "Yılın Bürokratı" ödülüne layık görüldü.

Ödülü Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Takdim Etti

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, ödülünü Türkiye’nin yetiştirdiği en saygın hukukçulardan biri olan akademisyen ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu’nun elinden aldı.