Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nissibi Köprüsü'nün 11'inci yılını kutladı. Bakan Uraloğlu, Adıyaman ile Diyarbakır arasında güvenli, hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayan köprünün bölgenin ticaretine, sosyal hayatına ve kardeşlik bağlarına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

'Fırat'ın iki yakasını birleştiren Nissibi Köprüsü 11 yaşında' ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, köprünün bölge için önemli bir ulaşım hattı olduğunu belirterek, 'Adıyaman ile Diyarbakır arasında güvenli, hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlıyor' dedi.

Köprünün bölgenin ticaretine, sosyal hayatına ve kardeşlik bağlarına katkı sunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Köprü, stratejik bir eser olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Milletimizin hayatını kolaylaştıran, bölgemizin kalkınmasına katkı sunan eserleri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.

