Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik, Kahta Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun hasta yakınlarının saldırısına uğramasına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

'Şiddeti, Şiddetle Kınıyoruz'

'Hukuki Sürecin Takipçisi Olacağız'

Başkan Çelik açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Şiddet sağlık çalışanlarının makûs talihi değildir..! Kahta Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor arkadaşımız, görevi başında hasta yakınları tarafından maalesef şiddete maruz kalmıştır.

İnsanımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti; kimden ve nasıl geldiğine bakmaksızın şiddetle kınıyoruz.

İnsan hayatını korumak adına fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen bu menfur saldırılar, yalnızca sağlık camiasını değil, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına mevcut yasaların eksiksiz, caydırıcı ve tavizsiz bir şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor; bu hadsiz saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında yürütülecek hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Kıymetli doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmamasını adına gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınmasını talep ediyoruz.'

Kaynak : PERRE