Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen bahar pikniği programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, sendika üyeleri ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Fidan Karakuş, 'Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz Bahar Pikniğimizi; kıymetli üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle birlikte büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik' dedi.

Programa, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ve il yönetimi, KAÇEP İl Başkanı Bedriye Gümüş, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Katılım sağlayan davetlilere teşekkür eden Karakuş, 'Pikniğimize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın İsmail Gümüş ve il yönetimine, KAÇEP İl Başkanı Sayın Bedriye Gümüş'e, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanımız Sayın İbrahim Ertaş ve yönetim kuruluna, sendikamızı kurumlarımızda en güzel şekilde temsil eden işyeri temsilcilerimize ve bizlere güvenip destek veren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Karakuş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle' diye konuştu.

