Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Dişkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesinin kısa sürede tüm Anadolu’ya yayıldığını belirterek, milli mücadelenin milletin birlik ve kararlılığıyla başarıya ulaştığını söyledi.

19 Mayıs ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Zeki Dişkaya, gençlerin ülkenin yarınları açısından büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun’dan tutuşturulan bağımsızlık ateşinin Anadolu’nun dört bir tarafına umut ışığı olarak yayıldığı milli mücadelenin başlangıcının yıl dönümünü kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dişkaya, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.