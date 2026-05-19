Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program kapsamında açıklamalarda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih olmadığını, Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcı olduğunu ifade etti.

'19 Mayıs, Cumhuriyet'e Giden En Önemli Adımdır'

Prof. Dr. Kenan Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış sürecinin büyük bir hazırlığın sonucu olduğunu belirterek, 'Bugün 19 Mayıs'ın yıl dönümü. Aslında bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü. Kendisi de 'Beni bu şekilde anabilirsiniz' demiştir. Büyük önderimiz Samsun'a hareket etmeden önce yaklaşık 6 aylık bir İstanbul hazırlık süreci geçirmiştir. 16 Mayıs akşam saatlerinde yola çıkıyorlar ve 19 Mayıs sabah saat 07.00'de Samsun'da Tütün İskelesi'ne ayak basıyorlar. Dolayısıyla bu tarih, Cumhuriyet'e giden yolun en önemli adımlarından biridir.'

'Atatürk Toplumu Birleştirdi'

Milli Mücadele sürecini üç temel kavramla değerlendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Kenan Özcan, Atatürk'ün ilk olarak toplumu birleştirdiğini kaydederek, 'Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlayıp Ankara'da Meclis'i açtığı dönemi üç kavramla ifade ediyorum. Bunlardan birincisi birleştirme dönemidir. Atatürk Samsun'a ayak bastığı andan itibaren halkı birleştirmiş, toplumu bir araya getirmiştir. Ordu müfettişliği görevi nedeniyle önce komutanları birleştirmiş, ardından Kuvayi Milliye ruhunu örgütlemiştir. Havza'da vatanın tehlikede olduğunu anlatmıştır. Amasya'da 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' anlayışını ortaya koymuştur. Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadeleyi büyütmüş ve Ankara'ya gelmiştir' dedi.

'Cumhuriyet Eşitliği Sağlamıştır'

Cumhuriyet devrimlerinin toplumsal eşitliği hedeflediğini vurgulayan Prof. Dr. Kenan Özcan, 'İkinci kavram gücü ele geçirmektir. Parlamentonun kurulması, kongre süreçleri ve milli mücadelenin yönetilmesi bu sürecin temelidir. Üçüncü kavram ise eşitliği sağlamaktır. Devrimlerle birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Eğitim Birliği Yasası çıkarılmıştır. Herkes için eğitim hakkı sağlanmıştır. Köy Enstitüleri kurulmuştur. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinden gelen çocuklar bu okullarda yetişmiş, öğretmen olmuş ve Cumhuriyet değerlerini taşıyan güçlü bir orta sınıf oluşturmuştur' ifadelerini kullandı.

'Atatürk Dünyaya Örnek Oldu'

Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği mücadelenin dünya liderlerine örnek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kenan Özcan, gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkması gerektiğini söyleyerek, 'Biz Atatürk dediğimizde emperyalizme karşı mücadeleyi anlıyoruz. Dünyada emperyalizme karşı mücadele veren birçok lider Atatürk'ü örnek almıştır. Fidel Castro bile bunu açık şekilde ifade etmiştir. Bu bayram gençliğe armağan edilmiştir ve gençlik bunu koruyacaktır. Gençlerin eğitimden işsizliğe kadar birçok sorunu vardır ancak Türkiye'nin bu sorunları aşmasını sağlayacak anlayışın Atatürkçülük olduğuna inanıyoruz. Bizler gençlerimize güvenli bir gelecek bırakmak zorundayız. Atatürk'ü hem fikirleriyle hem de verdiği mücadeleyle örnek bir lider olarak görüyoruz. Onun yolu bizim yolumuz, ilkeleri bizim rehberimiz olacaktır' dedi.

'Özlenen Bayramları Yeniden Yaşatmalıyız'

Programda konuşan Serhat Sarıgül ise Cumhuriyet ruhunun Türkiye'nin her yerinde yeniden güçlü şekilde hissedilmesi gerektiğini belirterek, 'Edirne'den Kars'a, Mersin'den Trabzon'a kadar tüm Türkiye'de Cumhuriyet'i damarlarımızda hissetmemiz gerekiyor. Güzel ülkemizde özlenen bayramları yeniden geri getirmemiz gerekiyor. Gençlik olarak üzerimize düşen sorumluluk büyüktür. Ben şahsen bu görevi yerine getirmek için elimden gelen mücadeleyi vereceğime söz veriyorum' ifadelerini kullandı.

