Mali Müşavir Mehmet Küçük, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu tarihin yalnızca bir spor bayramı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Küçük, 19 Mayıs'ın aynı zamanda Türk tarihinin ve devlet geleneğinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

'Türk milleti köklü bir devlet geleneğine sahiptir'

Mehmet Küçük açıklamasında, Türk milletinin kökeninin İskitler, Hunlar ve bozkır medeniyetlerine dayandığını belirterek, Hun Devleti'nden Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı'ya uzanan süreçte Türklerin sadece devlet kuran değil, aynı zamanda medeniyet inşa eden bir millet olduğunu söyledi.

Kavimler Göçü, Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Çanakkale Savaşı'nın tarihsel dönüm noktaları arasında yer aldığını ifade eden Küçük, bu süreçlerin Türk tarihindeki devlet aklı, nizam ve adalet anlayışıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'Milli Mücadele bir yeniden diriliş sürecidir'

Açıklamasında Milli Mücadele dönemine de değinen Küçük, emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin Türk tarihindeki kritik eşiklerden biri olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay ve Refet Bele'nin İstanbul'dan Samsun'a geçişiyle başlayan sürecin, Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve Kuvâ-yi Milliye hareketi ile devam ettiğini ifade eden Küçük, düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte Türk kara gücünün yeniden toparlandığını ve bu sürecin tarihi bir dönüşüm niteliği taşıdığını söyledi.

'Millet topyekun bir mücadele vermiştir'

Küçük, Milli Mücadele döneminde yalnızca cephede değil, cephe gerisinde de istihbarat, lojistik ve örgütlenme açısından önemli bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Türk milletinin bu süreçte varlığını koruma iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

'19 Mayıs gençliğe verilmiş bir emanettir'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etmesinin anlamlı bir tercih olduğunu belirten Küçük, bu kararın milletin geleceğini genç nesillere emanet etme iradesini yansıttığını ifade etti.

Eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve teknolojide kendini geliştiren bir gençliğin ancak bu ülküyü taşıyabileceği mesajı daha o günlerden verilmiştir.

Atatürk'ün Nutuk eserine '1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım.' ifadesiyle başlamasının tarihsel bir vurgu taşıdığını söyleyen Küçük, bu durumun 19 Mayıs'ın önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

'Gençliğe düşen görev: gelişim ve sorumluluk'

Açıklamasının sonunda gençlere seslenen Küçük, Türk gençliğinin eğitim, bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Küçük, gençliğin ülkenin geleceğinde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PERRE