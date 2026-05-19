TBMM Divan Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan bağımsızlık mücadelesinin tarihî bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesinin taşıdığı anlama vurgu yaptı. Şan, milli değerlere bağlı ve yüksek ideallerle donanmış genç nesillerin geleceğe umutla baktığını ifade etti.

Adıyaman'da gençlere yönelik yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şan, 'Adıyaman'ımız ve ilçelerinde gençlerimize spor tesisleri, modern yurtlar kazandırıyoruz. Her ilçemize spor tesisleri, gençlik merkezleri, halı sahalar ve basketbol sahaları yapıyoruz. Gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışıyor, onların her alanda gelişmesi için yatırım yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gençlerin azmi ve kararlılığıyla Türkiye'nin gelecekte de tarih sahnesinde öncü rol üstleneceğine inandığını belirten Şan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Geleceğimizin mimarları olan gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizle gençlerimiz ve ülkemiz kazanacaktır. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara daha fazla destek veriyoruz.'

Milletvekili Şan, 'Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum' ifadelerini kullandı.

